Dwight Howard bel et bien prêt à boycotter la reprise !

Pour la reprise de la NBA, les Los Angeles Lakers vont-ils être privés d'un joueur important ? Cette question peut légitiment se poser après la dernière sortie de Dwight Howard. Membre essentiel de la rotation des Angelenos, l'intérieur milite pour le boycott de la reprise. En effet, l'ancien joueur du Orlando Magic a soutenu la position de Kyrie Irving. Pour rappel, lors d'une conférence téléphonique, le meneur des Brooklyn Nets a invité les joueurs à ne pas reprendre afin de lutter contre le racisme après les récents événements aux Etats-Unis. Et dans un communiqué officiel, Howard a partagé son opinion.

"Je suis d'accord avec Kyrie. Le basketball, ou tout autre divertissement, n'est pas nécessaire actuellement et représenterait seulement une distraction. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une distraction pour nous, les joueurs, mais nous avons des ressources à notre disposition que les communautés n'ont pas. Et la plus petite distraction pour eux pourrait causer des effets irréversibles. Surtout avec la situation actuelle.

J'aimerai plus que tout remporter mon premier titre de champion NBA, mais l'unité de mon peuple ça serait encore un plus grand titre, c'est juste trop beau pour laisser passer cette opportunité. Quel meilleur moment que maintenant pour nous concentrer sur nos familles. Il s'agit d'une rare opportunité, à mon avis, et nous, en tant que communauté, devons en profiter pleinement. Quand aurons-nous à nouveau l'occasion de nous asseoir et d'être avec nos familles ?

C'est maintenant que notre unité doit démarrer. A la maison, avec notre famille. Moins il y aura de distractions, plus on pourra se concentrer sur nos actions. Pas de basket tant que les choses ne sont pas réglées", peut-on lire.

Si la position personnelle d'Howard se respecte, il s'agit d'un vrai problème pour les Lakers. Un retour de DeMarcus Cousins pourrait être une solution si Dwight Howard confirme son boycott de la reprise.