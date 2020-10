Sans public dans les salles, la NBA comptait beaucoup sur les audiences pour se refaire une petite santé. Les droits TV pour la saison seront intégralement versées. Mais les diffuseurs risquent de faire grise mine dans les semaines à venir. Depuis la bulle, les audiences ne sont pas folles, et c'était d'ailleurs l'argument principal de Donald Trump dans ses passes d'armes avec les différents acteurs de la ligue. Avec une finale aussi inédite qu'excitante entre les Lakers et le Heat, on pouvait se dire que les téléspectateurs seraient au rendez-vous. C'est tout l'inverse qui s'est produit.

Avec seulement 5,3 millions de personnes ayant suivi la première manche remporté largement par LA, les audiences se sont effondrées. En effet, depuis 1988, jamais un Game 1 d'une finale NBA n'avait pas été aussi peu suivi. Pour vous donner un peu de comparaison, on va se pencher sur les derniers chiffres concernant les Finales.

Les audiences en chute libre, une continuité depuis le début de saison

L'an passé, le Game 1 entre Golden State et Toronto avait réuni 13,5 millions de personnes devant leurs écrans. Et c'était déjà un chiffre plutôt bas. Pour preuve, ils étaient 17,7 millions à avoir suivi l'ouverture de la série entre Cleveland et Golden State en 2018. Et rappelons que cette affiche n'avait rien d'excitante entre des Cavs très faibles et des Warriors au grand complet. L'histoire s'était d'ailleurs réglée en sweep, le second subi par LeBron en finale.

Ce n'est clairement pas une bonne nouvelle puisque, même si le contexte est connu de tous, cela aura un impact sur les finances de la ligue à terme. Notamment pour renégocier les droits TV en 2023.