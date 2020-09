Gordon Hayward choisit finalement de se sacrifier pour le bien de l’équipe

Gordon Hayward vient à peine de revenir dans la bulle Disney qu’il devait déjà repartir. Enfin, en principe. C’est ce qui était initialement prévu. Que l’ancien All-Star quitte ses camarades au cours du mois de septembre pour assister à la naissance de son fils.

Sauf qu’une blessure à la cheville dès le premier match des playoffs l’a de toute façon écarté de la rotation pendant un mois. Il en a profité pour rejoindre sa femme à Indianapolis, histoire de se soigner mais aussi de passer du temps avec elle. Le voilà maintenant de retour avec les Boston Celtics. Et son entrée en jeu dans le Game 3 a fait la différence.

Gordon Hayward, un retour précieux qui change tout pour Boston

Après réflexion et discussion avec son épouse, Gordon Hayward a fait le choix de ne pas quitter Orlando. Même au moment de l’accouchement. Il va donc rester avec les Boston Celtics pour disputer les prochains matches, décisifs pour la qualification pour les finales NBA.

Gordon Hayward was originally supposed to leave the Bubble for the birth of his fourth child, but since he just got a bunch of unexpected time with his family due to his injury, he told me the current plan is to stay with the Celtics for as far as they go.

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) September 20, 2020