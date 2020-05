Il fait partie des grands absents de "The Last Dance". Pour des raisons encore inconnues. Contrairement à John Stockton, Karl Malone n'a sans doute pas voulu ressasser cette douleur des deux finales perdues en 1997 et 1998 (et notamment ses lancers dans le Game 1 en 97). Il aurait été néanmoins intéressant d'avoir son point de vue.

Sauf que la diffusion de TLD a fait ressortir un entretien inédit du Mailman avec ESPN datant de février 2019. Et déjà à l'époque, le 2e marqueur de l'histoire n'avait pas franchement envie de revenir sur cette double déception.

"Pourquoi je devrais (revenir dessus) ? Mais je vais vous dire quelque chose. Je suis un homme et j'accepte la responsabilité de ne pas avoir gagné de bague.

Nous sommes tombés sur les Chicago Bulls. Ce n'était pas Michael Jordan. J'ai le plus grand respect pour lui, mais je n'ai jamais pensé que j'affrontais Michael Jordan. Je jouais contre les Chicago Bulls."

Karl Malone a également profité de l'occasion pour revenir sur son comportement, pas toujours exemplaire, que ce soit sur le parquet ou en dehors.

"Tout le monde disait que j'étais un sale type. Oui, je les ai respecté. Mais je suis homme et j'étais aussi un beau fils de p***.

C'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je suis. Peut être qu'avec l'âge, je dis ça de manière plus directe."

Ca pour être direct, c'est du direct ! Aussi direct qu'une bonne droite dans la mâchoire ou qu'un coup de coude dans la gueule de Rodman !

Karl Malone et ses coudes baladeurs