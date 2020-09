LeBron James va-t-il encore s’en prendre à Kelly Olynyk ?

LeBron James n'est pas Michael Jordan. Techniquement, physiquement et mentalement, les deux légendes sont deux spécimens très différents et c'est tant mieux. S'il y a un point, toutefois, où le "King" adopte parfois la même approche que "MJ", c'est en ciblant des joueurs lorsqu'il sent l'odeur du sang.

On l'a vu dans The Last Dance, Jordan adorait s'inventer des histoires pour détruire un adversaire sur le terrain. Avec lui, tout devenait "personnel". C'est un peu plus discret avec LeBron James, mais la star des Los Angeles Lakers a l'habitude d'aller rechercher certains adversaires pour les mitrailler offensivement.

C'est le cas de Kelly Olynyk, qui sera dans le camp d'en face lors des Finales NBA contre le Miami Heat. Dans son podcast avec Jeff Van Gundy comme invité, Zach Lowe d'ESPN a évoqué l'historique entre les deux hommes et la propension de LeBron à s'exciter subitement lorsqu'il voit le Canadien sur le parquet en même temps que lui.

"Si Erik Spoelstra veut faire jouer Kelly Olynyk, il faut être sûr que LeBron James n'est pas sur le terrain à ce moment-là. A chaque fois qu'ils sont ensemble sur le parquet, LeBron attaque Kelly constamment sur le pick and roll. S'il y a une analyse vidéo là-dessus, il vaut mieux qu'elle ne soit pas montrée à la famille Olynyk. Ou seulement s'il y a beaucoup d'alcool à côté".

Souvenez-vous de cet épisode en décembre dernier. Pour éviter une perte de balle LeBron avait balancé la balle sur Olynyk. Mais on peut dire qu'il y était allé de bon coeur. Il était tout de même allé aider le joueur du Heat à se relever (un peu obligé), mais ce fut furtif et son regard en disait long...

Spoelstra doit-il se passer d'Olynyk ?

Jusqu'à présent, Kelly Olynyk n'a pas été un joueur-clé dans la rotation de Spoelstra dans ces playoffs. Il n'est par exemple pas du tout entré en jeu dans le game 6 contre les Boston Celtics, son ancienne équipe. En revanche, son profil, notamment sa capacité à s'écarter, peut offrir des alternatives au Heat ponctuellement. Si LeBron annihile cette possibilité en rendant Olynyk handicapant en défense, ce sera un coup dur pour les Floridiens.

Vidéo : LeBron James n'a aucun respect pour Kelly Olynyk

Certains se demandent si cette envie de froisser Kelly Olynyk à chacune de leurs rencontres (LeBron James mène 11-5 en saison régulière et 8-1 en playoffs) ne vient pas de cet incident qui avait eu lieu en 2015 avec Cleveland. Les Cavs affrontaient alors les Celtics, où jouait Olynyk, au 1er tour des playoffs. Cleveland menait 3 à 0 et 18 à 10, lorsqu'un accrochage entre Kelly Olynyk et Kevin Love a blessé ce dernier à l'épaule, le privant de la suite des playoffs...