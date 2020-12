Comme tout le monde, on est assez impatients que le rideau se referme sur cette année 2020 éprouvante à l'échelle planétaire. Malgré ça, il s'est passé des choses, en NBA et autour, sur lesquelles il est nécessaire de se poser pour mieux repartir de l'avant, on l'espère, en 2021.

Voici donc, en vrac, les moments-clés de l'année 2020.

La mort de Kobe

Il y a des nouvelles pour lesquelles tout le monde se souvient précisément de l’endroit où il se trouvait et de ce qu’il faisait au moment où il les a apprises. La mort de Kobe Bryant, de sa fille Gianna et de 7 autres passagers de leur hélicoptère le 26 janvier 2020 à Calabasas, fait partie de celles-là. Que l’on ait apprécié ou non le joueur et l’homme, ce destin tragique a provoqué une onde de choc planétaire et fait couler des torrents de larmes.

Difficile de se dire qu’un jour on réalisera et acceptera vraiment ce drame. 2020 nous a pris une légende, Kobe, une possible future légende, Gianna, et rien que pour cela, au-delà même de cette foutue pandémie qui a mis le sport mondial à l’arrêt, elle restera la pire année qui soit pour les fans de basket à travers le monde.

Coronavirus : une saison suspendue

Et le monde s’est arrêté. Presque littéralement. Des sociétés à l’arrêt. Des industries. Et évidemment les championnats sportifs. Même la puissance NBA n’a pas été épargnée par l’épidémie de coronavirus. Contrainte de se stopper soudainement le 11 mars dernier, suite au test positif au COVID-19 de Rudy Gobert.

Du jamais vu dans l’Histoire de la ligue. Avec un flou total, des mois sans jouer, des salles fermés, des athlètes confinés, d’autres qui s’entraînaient en cachette et un break de plus de quatre mois avant la reprise à Orlando.

Personne ne savait réellement ce qui allait se passer ensuite. Pas même les dirigeants des franchises. Mais à force de se creuser les méninges, ils ont réussi à reprendre dans le cadre si particulier de la bulle Disney. Une saison inoubliable.

Le back-to-back + doublé de Giannis

Gagner deux fois de suite le titre de MVP est déjà une magnifique performance qui vous assure sans trop de souci une place au Hall of Fame. Giannis, de par son histoire et son parcours extraordinaires, y aura droit, c’est certain. Mais le plus grand exploit du Greek Freak en 2020, c’est sans doute d’être parvenu à remporter à la fois le titre de MVP et celui de meilleur défenseur de l’année, chasse gardée de Rudy Gobert depuis 2018.

Il n’est que le troisième basketteur de l’histoire à avoir réussi ça. Les deux autres ? Pas des peintres, loin de là : Hakeem Olajuwon et Michael Jordan. Si on attend toujours que Giannis dispute ses premières Finales NBA, il lui reste encore du temps pour se rapprocher de ces deux monstres en termes de palmarès et de gloire.