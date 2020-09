Erik Spoelstra mériterait plus de respect selon LeBron James, qui a fréquenté le coach quand il évoluait au Miami Heat.

Erik Spoelstra fut pendant longtemps l’un des coaches les plus sous-estimés du circuit NBA. Malgré ses deux titres, le crédit revenait essentiellement aux trois superstars du Miami Heat – LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh.

Et pourtant, l’entraîneur a rencontré le succès avec l’équipe floridienne quel que soit le groupe à sa disposition. Il a maintenu la franchise à flot après le départ du King. Et même après ceux de Wade et Bosh. Aujourd’hui, le parcours du Heat jusqu’aux finales NBA met en lumière les capacités tactiques du bonhomme. LeBron James s’est même permis un petit commentaire.

« C’est dommage qu’il [Spoelstra] n’ait pas eu le respect qu’il méritait. Il est vraiment bon, peut-être même grand. Probablement un grand coach grâce à sa préparation », confie la superstar des Lakers.

C’est quand même assez ironique venant de LeBron James. Parce que le quadruple MVP a cherché à chasser Erik Spoelstra de son poste quand il a signé à Miami en 2010. Le coach lui avait notamment demandé d’être plus sérieux dans son attitude, une remarque mal digérée par la star. Dans la foulée, une source – qui provenait du camp du joueur – évoquait dans la presse le malaise entre les cadres du Heat et l’entraîneur.

Pat Riley a alors convoqué James et compagnie dans son bureau. Ils lui ont fait comprendre qu’ils voulaient changer de coach, LBJ cherchant même à motiver Riley à reprendre du service. Ce dernier n’a pas craqué. Quatre ans après, ils venaient de disputer quatre finales de suite et de gagner deux titres.

LeBron a demandé à Riley de remplacer Spoelstra en 2010

LeBron James ne connaissait pas bien Spo à l’époque. Il a appris à l’apprécier ensuite. Et il a raison c’est dommage qu’il n’ait pas eu le respect qu’il méritait. Mais Erik Spoelstra est un grand coach. Il n’y a pas de peut-être. C’est un grand coach, tout court.