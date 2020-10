Un agent sous couvert d’anonymat s’en est violemment pris à Rich Paul et à LeBron James en dénonçant leurs manigances.

Ça fait des années qu’avec plus ou moins d’humour, la planète basket pique LeBron James sur son influence. Il serait joueur mais aussi GM, agent, etc. Parfois, ce sont juste des blagues. Mais avec une pointe de vérité derrière. Parce que l’influence du King est énorme. Au point où elle dépasse peut-être parfois le cadre des règlements.

Notamment quand ça concerne son implication auprès de Klutch Sports, l’agence de son ami Rich Paul, qui le représente en NBA. Un agent, qui n’a pas voulu se dévoiler publiquement, a dénoncé les pratiques des deux hommes. En mettant en avant la manière dont James se sert de Paul pour assoir sa mainmise sur la ligue.

« Ils se sont lancés dans le jeu des agents et c’est illégal pour un joueur, notamment en Californie, d’avoir une licence pour représenter des talents. Je sais que Rich Paul est juste une façade. C’est LeBron qui recrute pour lui. C’est comme s’ils essayaient de contrôler la NBA de la même manière que ce qui se fait en AAU (le circuit lycéen – NDLR). » « Et grâce à ses prouesses et à son pouvoir, les jeunes joueurs sont séduits par LeBron James de la même façon que d’autres étaient séduits par David Falk (le célèbre agent de MJ) grâce à Michael Jordan. Falk est passé de Jordan et quelques joueurs à recruter toutes les stars de la ligue, grâce à Jordan. Rob Pelinka a pu avoir un succès fou en tant qu’agent indépendant grâce à Kobe, qui était idolâtré par les joueurs. LeBron James a donné du pouvoir à Rich Paul en recrutant pour lui les meilleurs joueurs. Mais si vous faites vos recherches, vous verrez qu’il y en a plein qui se sont fait baiser. »

L'attaque est directe, sans sommation. LeBron James est accusé lourdement par cet agent qui poursuit sa diatribe et précise :

« Il y a eu au moins cinq ou six grosses victimes de leur mauvaise gestion. Personne ne dit rien et le Syndicat des joueurs devrait prendre ses responsabilités parce qu’il représente tous les joueurs et pas juste LeBron James. Personne n’ose en parler mais si vous demandez à n’importe quel autre agent, il sera d’accord avec moi. » « Ils ont réussi à faire pression pour que KCP ait un contrat deux ou trois années de suite, en mettant la pression sur les équipes. Mais il y a quatre ou cinq joueurs qui ont perdu des millions de dollars à cause de leur management. Personne n’en parle parce que tous les médias veulent un accès à LeBron. Ils veulent un accès à Anthony Davis. »

"Si Rich Paul était un avocat, il aurait été radié du barreau cinq fois."

« Il a ramené le basket AAU en NBA. Parce qu’il a le moyen de le faire vu que les jeunes joueurs l’idolâtrent. J’entends maintenant qu’ils ont trop de boulot (à Klutch Sports). Parce qu’ils ne peuvent pas gérer autant de gars. Vous pouvez les séduire mais vous ne pouvez pas vous occupez de tous à la fois. Ben Simmons. Darius Garland. (…) Nerlens Noel, Shabazz Muhammad, Norris Cole. Ils ont perdu 80 millions de dollars à Detroit. » « Si Rich Paul était un avocat, il aurait été radié du barreau cinq fois. Mais comme LeBron est si puissant, ils n’ont pas à répondre de leurs actes. C’est le seul truc négatif avec LeBron. Tout le reste est génial. »

Waouh. Il y a beaucoup de choses à retenir là-dedans. Déjà, même s’il est difficile de se concentrer sur un seul témoignage, encore plus anonyme, notons que plusieurs des faits reprochés à LeBron James et Rich Paul par cet agent ont déjà été évoqués dans le passé… toujours très timidement. Sans que le sujet soit vraiment approfondi.

Mais l’hypothèse d’une façade, avec le natif d’Akron qui serait en réalité déjà son propre agent, a déjà été abordée. Même si c’est souvent sur le ton de l’humour.

Il est vrai que Klutch Sports signe de plus en plus de joueurs. Notamment les superstars. Et il paraît évident que l’agence peut difficilement gérer tout le monde. C’est pourquoi d’autres la quittent, déçus, comme Nerlens Noel récemment. Il y a probablement des joueurs qui se retrouvent lésés.

Rich Paul viré par deux de ses clients en NBA

Pour le rapport avec le circuit AAU… il faut comprendre que LeBron James a beau avoir 35 ans, il ne cache absolument pas qu’il reste très nostalgique de cette époque. Du lycée. Juste avant la gloire (et encore).

Quand il jouait avec ses potes. Il a souvent avoué qu’il voulait recréer cette atmosphère en NBA. Et peut-être qu’il a effectivement trouvé une manière de le faire en s’appuyant sur Rich Paul… qui est aujourd’hui considéré comme l’agent le plus puissant de la ligue grâce à LBJ.

La vie est un jeu de pouvoirs et la NBA n’y échappe pas. Il n’y a pas à être étonné si toutes ces « accusations » venaient à être vraies. C’est comme ça que ça marche. Après, par contre, on peut éventuellement être déçu ou révolté. Mais pas surpris.