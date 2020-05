« Grâce à Magic Johnson nous avons vraiment compris la culture des Lakers »

Au terme de la saison 2018-2019, Magic Johnson a décidé de démissionner de son poste de président des Los Angeles Lakers. La légende de la franchise californienne disposait de problèmes avec Rob Pelinka, GM à l'époque, et ne se sentait plus assez écouté. Pour autant, l'ex-meneur de jeu a joué un grand rôle dans la reconstruction de cette équipe. En effet, Johnson a été notamment à l'origine du recrutement de LeBron James en 2018. Et selon la propriétaire des Lakers Jeanie Buss, Magic a été essentiel pour le retour au premier plan de cette formation.

"Utiliser le mot 'culture' n'avait pas la même définition ici avant le retour de Magic. A partir de son retour, tout le monde savait : 'ok, nous sommes sérieux maintenant, nous voulons gagner, nous allons gagner'. Et j'ai ressenti cet impact, pas seulement au niveau du basket, mais aussi de toute l'organisation.

Il a montré la voie à tout le monde. Nous avons vraiment compris la culture des Lakers grâce à lui. Il a réussi à attirer LeBron et les autres qui voulaient s'associer à lui, les entraîneurs, le staff. Tout le monde va désormais dans la même direction", a apprécié Jeanie Buss lors du podcast Daddy Issues with Joe Buck et Oliver Hudson.

Même si certains de ses choix ont été très critiqués, Magic Johnson a effectivement contribué au retour des Angelenos sur le devant de la scène.