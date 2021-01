Encore deux matches annulés, la NBA réunit ses dirigeants en urgence…

Et l’hécatombe continue. Après le match entre les Boston Celtics et le Miami Heat la veille, c’est la rencontre entre les New Orleans Pelicans et les Dallas Mavericks ainsi que celle entre les Chicago Bulls et à nouveau les C’s qui ont été annulées. Enfin, reportées. Toujours pour le même motif : au moins l’une des deux équipes ne pouvaient pas aligner les huit joueurs minimums réclamés par la NBA.

Celtics – Heat reporté, le COVID-19 va-t-il mettre la NBA à l’arrêt ?

Le COVID-19 menace la ligue. Il plane au-dessus des têtes, perturbe le calendrier et pourrait pousser les dirigeants à revoir leurs plans. Un arrêt de la saison n’est pas à l’ordre du jour. Mais face à l’épidémie grandissante, Adam Silver et les propriétaires de franchise ont décidé de se réunir en urgence ce mardi.

Selon ESPN, la NBA et le syndicat des joueurs se sont aussi rencontrés hier pour modifier le protocole sanitaire imposé cette saison. En effet, de nombreux athlètes sont absents pendant 7 à 10 jours, parfois plus, malgré le fait qu’ils soient testés négatifs. Quand ils sont cas contacts, ils se retrouvent contraints de s’isoler en quarantaine pendant une semaine, ce qui dépeuple encore un peu plus les effectifs.

C’est tout le challenge de ce championnat rendu imprévisible par le COVID-19. Difficile à pronostiquer. Et encore à imaginer sur la durée. Un peu à l’image du monde à l’heure actuelle finalement.