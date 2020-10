Michael Jordan allume la création des superteams en NBA

Michael Jordan a déploré la création de "superteams" en NBA. En tant que propriétaire des Charlotte Hornets, on peut le comprendre...

Considéré comme le GOAT par de nombreux observateurs, Michael Jordan est aussi un businessman. A la tête des Charlotte Hornets, His Airness s'intéresse logiquement au développement de la NBA. Et donc à son attractivité. Avec cette idée en tête, l'ancien joueur des Chicago Bulls a critiqué la création des "superteams" en NBA. Sans surprise, MJ considère que les regroupements de stars ont une influence néfaste sur la compétitivité de la Ligue.

"Je pense qu'on veut être en mesure de trouver une balance au niveau de la compétition dans la Ligue. Et quand un joueur dispose de la possibilité de jouer pour l'équipe de son choix, il y a forcément un déséquilibre au niveau de la répartition des talents. Donc si tout le monde veut jouer pour Chicago, tous les meilleurs joueurs seront à Chicago. On a commencé à voir quelques stars qui se sont rassemblées dans la même équipe, et je crois que ça pénalise l'ensemble de la NBA au niveau de la compétition. Seulement une ou deux équipes seront excellentes. Et les 28 autres seront à jeter", a estimé Michael Jordan sur Youtube.

On peut comprendre l'analyse de MJ. Elle est d'ailleurs plutôt juste. Mais les joueurs ont gagné ce droit, via la Free Agency, d'avoir le contrôle sur leurs carrières. Et Michael Jordan prêche aussi pour sa paroisse : Charlotte n'a pas vraiment le profil de la franchise choisie par les stars pour se rassembler.