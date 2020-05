Boston avait tenté un trade pour réunir Michael Jordan et Dominique Wilkins

Alors qu'il était en retraite, Michael Jordan a fait l'objet d'une offre de trade de la part des Celtics, pour l'associer à un certain Dominique Wilkins...

Après sa première retraite, il n'était ps du tout évident que Michael Jordan revienne au jeu. M.L. Carr, le General Managr des Boston Celtics à l'époque, avait néanmoins senti le coup venir avant pas mal de monde. Comme il l'a raconté à Chris Forsberg de NBC Sports, Carr a tenté d'anticiper la décision de MJ en 1994 (il est revenu en 1995, NDLR) et... de le recruter. Son plan : associer Jordan à Dominique Wilkins, légende des Atlanta Hawks et rival de l'icône - notamment lors des Slam Dunk Contests - tout juste recruté.

"Jerry Krause a nié avoir eu cette conversation avec moi, mais elle a bien eu lieu. J'ai contacté Jerry parce que je savais que Michael Jordan ne resterait pas hors du jeu indéfiniment".

Je lui ai offert un 1er tour de Draft. Il m'a dit qu Mike ne reviendrait pas. Je lui ai répondu que j'étais persuadé qu'il reviendrait. Je me disais que ce serait incroyable de le voir avec le maillot des Celtics, notamment sur le plan du marketing.

Ce n'est pas arrivé, mais ç'aurait été génial. Krause a dû me prendre pour un fou, mais je lui ai bien fait cette offre-là".

Dominique Wilkins, 34 ans cette saison-là, reconnaît que l'idée de jouer avec Michael Jordan était particulièrement séduisante.

"Je ne suis pas au courant, mais ç'aurait été super, oui. Bien sûr que j'aurais adoré être dans la même équipe que lui. Qui peut dire le contraire ?

Wilkins n'avait plus ses meilleures jambes, mais on peut effectivement penser qu'il aurait profité de la présence de Michael Jordan pour adopter une approche différente et rester efficace. Cette saison-là, il tournait à 17.8 points de moyenne avec Boston, jusqu'à son départ pour la Grèce.

Pas sûr que MJ aurait accepté de prendre la relève de Larry Bird avec enthousiasme, mais on peut imaginer qu'il aurait conservé un niveau suffisant pour dominer la ligue...