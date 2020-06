NBA : NBA2K à la rescousse de la ligue pour la reprise ?

La saison NBA reprend donc le 31 juillet on en sait un peu plus sur la façon dont ça se passera. Avec un coup de pouce de NBA2K pour compenser le manque d'ambiance ?

C’est désormais acté. La saison reprendra le 31 juillet. Le Board of Governors de la NBA, puis le syndicat des joueurs ont tous les deux ratifié la proposition qu’a formulée la ligue concernant la reprise.

Mais comme le rappelle le syndicat des jours dans son communiqué de presse : « Certains détails doivent encore être négociés et l’acceptation du scénario requiert néanmoins que toutes les parties trouvent un accord sur tous les sujets pertinents concernant la reprise du jeu. »

En gros, il faut que tout le monde se mette d’accord sur tous les détails de cette reprise et sur les règles de vie et de fonctionnement dans la fameuse « bulle » d’Orlando. Ou plutôt proche d’Orlando puisque le Wide World of Sports Complex où tout se déroulera est situé à Lake Buena Vista.

Certains détails ont déjà fait l’objet d’avancées, comme le protocole médical. C’est ce que révèle Shams Charania qui liste pour TheAthletic les discussions, plus ou moins avancées, actuellement en cours.

On apprend ainsi que la NBPA, le syndicat des joueurs, a informé ses membres qu’ils doivent s’attendre à être testés tous les soirs pour le Covid-19. Il ne s’agira pas du test nasal invasif. Ceux qui seront positifs seront mis en quarantaine pour au minimum 7 jours. Les matches ne seront néanmoins pas suspendus si un joueur est positif.

On sait aussi que les joueurs auront le droit de faire venir leurs familles dans la « bulle » qu’après le premier tour, avec un maximum de trois membres à la fois. Ils ne pourront pas en sortir le temps qu’ils y résident.

Par ailleurs, les salles seront bien évidemment vides. Pour contrebalancer le manque d’ambiance, le bruit du public pourrait être assuré par les sons du jeu vidéo NBA2K. La NBA est en tout cas en discussion avec les producteurs du jeu. Mais aucune décision n’a encore été prise sur le sujet. Ce serait en tout cas une idée novatrice dans un contexte totalement inédit.

Bruit de supporteur ou pas, ces matches à Orlando sont en tout cas très intrigants. Ils devraient ressembler à une Summer League, avec des matches qui débuteront à 12h et se joueront en alternance sur les deux terrains.

Entre le manque de basket et la curiosité que suscite la formule, on a en tout cas vraiment hâte d’y être.