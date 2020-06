Le syndicat des joueurs valide aussi le format de la reprise en NBA !

Une nouvelle étape a été franchie concernant la reprise de la saison en NBA. Interrompu le 11 mars en raison de l'épidémie du coronavirus, cet exercice 2019-2020 doit reprendre le 31 juillet à Disney. Et ce projet, officiellement validé par la Ligue et les propriétaires, a désormais reçu le feu vert du syndicat des joueurs. En effet, selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les 28 représentants des joueurs ont unanimement voté pour ce plan de reprise.

