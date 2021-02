Nicolas Batum rate en voulant marquer… puis marque en voulant rater

Le plan a échoué. En grande forme depuis le coup d’envoi de la saison, les Los Angeles Clippers se sont inclinés contre les Brooklyn Nets hier soir (120-124). Un choc disputé jusqu’au bout, même si les New-yorkais ont creusé un petit écart décisif sous l’impulsion de Kyrie Irving au cours du quatrième quart temps.

Mais les Californiens n’étaient pas encore complètement hors du coup lorsque Nicolas Batum s’est présenté sur la ligne des lancers-francs à trois secondes du buzzer.

La mission n’était pas simple pour le Français et pour son équipe. En effet, les Nets menaient encore de trois points. « Batman » devait donc marquer le premier lancer, rater le second, espérer que l’un de ses partenaires prenne le rebond et égalise. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu.

Nicolas Batum a donc raté le premier de justesses avant de mettre le deuxième… sans faire exprès. Ça arrive.

Les Clippers ont finalement perdu de quatre points. Le Français a tout de même fait un bon match en compilant 21 points (7 sur 10 aux tirs) et 6 rebonds avec 5 paniers primés.

