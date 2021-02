Les Nuggets voulaient que Nikola Jokic marque 50 points… mais il n’en avait rien à secouer

Encore une performance digne d’un MVP pour Nikola Jokic hier soir. 47 points, 17 sur 26 aux tirs, 4 sur 4 à trois-points, 9 sur 10 aux lancers, 12 rebonds, 5 passes et 2 interceptions en 37 minutes. Très costaud. Le Serbe égale ainsi son record en carrière, à trois petites longueurs du plateau mythique des 50 pions. Ses coéquipiers tenaient d’ailleurs à ce qu’il plante le maximum de points.

« Je lui ai dit deux minutes avant d’aller chercher les 50. Mais vous savez comment il est. Il s’en fiche de ces choses-là. Il joue juste au basket en étant lui-même. Mais on voulait vraiment que le grand en marque 50 ce soir », confiait Will Barton .

Ils n’ont pas arrêté de le gaver de ballons. Mais une fois le match plié, à 1 minute 39 de la sirène finale, Mike Malone a préféré sortir sa superstar. Au grand désarroi de ses partenaires, déçus. Jamal Murray était particulièrement gonflé de voir Jokic sortir si proche des 50 unités.

Welcome to the Joker Show 🃏

He dropped 33 PTS, his career-high for a half! pic.twitter.com/7vvvfPc5gU

— NBA TV (@NBATV) January 31, 2021