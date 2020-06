La prochaine saison NBA de retour à Noël, un cadeau empoisonné ?

Le retour de la NBA le 31 juillet prochain, avec 22 équipes invitées à Orlando pour finir la saison régulière puis disputer les playoffs, devrait être validé aujourd’hui par les propriétaires des franchises et le syndicat des joueurs. Une reprise à des dates inédites puisque les finales pourraient se terminer au plus tard le 7 octobre prochain. Quasiment au moment où la saison suivante était censée débuter. Du coup, c’est tout le calendrier qui est décalé. Selon le New York Times, la saison 2020-2021 commencera donc… le soir de Noël !

Un beau cadeau, non ? Et bien… pas vraiment. Parce que ça pose déjà beaucoup de questions. La ligue va-t-elle raccourcir sa saison – ce que réclament déjà de nombreux analystes pour limiter les risques de blessures et l’ennui ? En 2011-2012, la NBA était revenu en janvier en raison du lockout. Et il y avait eu 66 matches pour finir en juin, comme d’habitude. Mais qui dit moins de rencontres dit aussi moins d’argent. Et les franchises ont déjà vu leurs bénéfices diminuer avec le coronavirus et le boycott de la Chine.

Ou alors, la NBA décide de finir en août, en plein été. Mais quid des Jeux Olympiques dans ces conditions ? La ligue enverrait-elle uniquement des joueurs éliminés ? NBC Sports souligne d’autres problèmes liés à un exercice prolongé au-delà du mois de juin.

- Les audiences TV sont traditionnellement en baisse l’été. Quand il fait chaud, les gens préfèrent être dehors que de s’amasser dans des salles ou devant la télévision.

- Le premier jour de la saison et le jour de Noël sont deux événements clés et importants pour la ligue… qui deviendraient une seule et unique journée.

- Les écoles sont fermées l’été et les joueurs (et les médias !!!) n’auront peut-être pas envie de jouer tous les étés, période de grandes vacances traditionnellement.