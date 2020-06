Paul George annonce la couleur aux Clippers, il n’a pas de temps à perdre

A 30 ans, l'ailier des Los Angeles Clippers Paul George n'a plus de temps à perdre et dispose d'un seul objectif : le titre dès maintenant.

L'été dernier, Paul George a réclamé son trade de l'Oklahoma City Thunder. L'ailier voulait rejoindre les Los Angeles Clippers pour s'associer avec Kawhi Leonard. Sa demande a été entendue et les deux hommes forment aujourd'hui l'un des meilleurs duos de la NBA. Dès ce mouvement, la franchise californienne a été logiquement considérée comme l'une des formations favorites pour le titre. Au même titre que les Los Angeles Lakers ou encore des Milwaukee Bucks.

Mais contrairement à ces deux équipes, les Clippers ont eu du mal au début de la saison régulière. Irréguliers, les hommes de Doc Rivers ont eu des difficultés à trouver le bon rythme. Notamment en raison des absences pour des petites blessures des deux stars. Mais petit à petit, ils sont montés en puissance, avec en plus de grosses performances sur certains chocs. A l'approche de la reprise de la saison, Paul George a annoncé la couleur.

"Le titre ou l'échec ? Est-ce que ça se résume à ça ou on se donne plusieurs années ? De notre côté, c'est maintenant. Nous nous préparons à entrer sur le parquet pour tout gagner. Nous n'avons pas d'autres plans. Il n'a jamais été question de se donner un an pour s'apprivoiser.

Les conditions peuvent-elles avoir une influence ? Bien évidemment. Il va y avoir plusieurs étapes. Au début, quand nous allons revenir, ça va être bizarre de jouer sans les fans. Mais je pense qu'honnêtement nous serons tous impatients de rejouer", a confié Paul George.

A 30 ans, Paul George n'a plus de temps à perdre. Et surtout, les Clippers se doivent de nourrir de grandes ambitions avec un tel effectif. Entre les vieux briscards californiens et les jeunes loups de l'Est, La lutte s'annonce féroce dans cette bulle floridienne.