Paul George s’est senti « baisé » par son trade à Oklahoma City

Mercredi, Paul George a vidé son sac au sujet de son départ des Indiana Pacers. Trois ans après son trade, l'ailier a enfin expliqué sa décision de quitter la franchise d'Indianapolis en déplorant un manque d'ambition de ses dirigeants. A l'époque, il a donc été envoyé à l'Oklahoma City Thunder contre Victor Oladipo et Domantas Sabonis. Pendant deux ans, le natif de Los Angeles a formé un bon duo avec Russell Westbrook. Mais à l'origine, le joueur de 30 ans ne se montrait pas emballé à l'idée de rejoindre OKC. Vraiment pas...

"Honnêtement, OKC, ils sont sortis de nulle part pour me récupérer... Quand mon agent m'a appelé et m'a dit 'je pense que tu vas finir à Oklahoma'. Ma première réaction ? Je me suis senti baisé. Je ne veux pas tacler Oklahoma, mais j'avais été à Indiana pendant 7 ans.

Indy, c'est calme, c'est silencieux. Et je ne pensais pas me retrouver dans un endroit encore plus calme ! Donc je me suis senti un peu baisé en apprenant que j'allais à Oklahoma", s'est souvenu Paul George pour l'émission de Kevin Hart.

Malgré cet a priori, George a tout de même apprécié OKC. Il avait d'ailleurs prolongé son contrat au Thunder en 2019 (lors de sa Free Agency). Mais finalement, Paul George a ressenti le besoin de revenir chez lui, à LA, en réclamant son trade aux Clippers en 2020. Une ville loin d'être calme et silencieuse.