Avec l’épidémie de coronavirus qui s’étend partout dans le monde, il est désormais certain qu’il n’y aura pas de playoffs au format « classique » cette saison.

On ne sait pas encore s’il y aura une équipe sacrée en NBA en 2020. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que s’il y en a une, elle aura décroché son titre de manière complètement inédite. Logique avec la situation actuelle et cette crise sanitaire sans précèdent récent. Finir un championnat de basket paraît donc accessoire mais aussi très difficile à mettre en place. Et la ligue nord-américaine s’active chaque jour pour trouver des solutions. Elles seront, c’est évident, très différentes de à quoi nous sommes habitués.

« Plusieurs franchises ont déjà fait savoir à Sports Illustrated qu’il serait impossible d’organiser des playoffs au format traditionnel », insiste l’insider Chris Mannix.

La NBA se dirige pour l’instant vers un tournoi, probablement à Las Vegas. Mais les modalités sont encore à déterminer. 30 équipes ou 16 ? Des playoffs au meilleur des trois manches ou des matches à élimination directe ? Autant de questions et pour l’instant très peu de réponses, sauf celles balancées par Austin Rivers.