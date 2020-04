Il y a quelques jours, le bruit commençait à courir quant à la possibilité d'un tournoi à Las Vegas pour boucler la saison NBA, suspendue depuis trois semaines à cause de la crise sanitaire mondiale. Austin Rivers, l'arrière des Houston Rockets, a donné un peu plus de crédit à une reprise de la saison du côté de Vegas lors d'un live Instagram.

Le fils du coach des Los Angeles Clippers a expliqué que la NBA songeait à autoriser deux entraînements aux équipes avant de reprendre la saison là où elle s'était arrêtée. On ne sait pas si cela impliquerait des huis clos ou non. L'interdiction d'événements et rassemblements aux Etats-Unis ne devrait normalement pas permettre de relancer la saison avant début juillet.

L'avantage de Las Vegas, c'est évidemment la possibilité de loger les 30 équipes de la ville dans des hôtels tout en jouant les rencontres dans quelques unes des enceintes sportives de la ville. Le Nevada est par ailleurs pour le moment peu touché par le coronavirus. Si tous les staffs et les joueurs des 30 équipes NBA ont pu être mis en quarantaine pendant 15 jours avant de se rendre à Sin City, la chose paraît possible.

Ce n'est qu'une des réflexions en cours d'Adam Silver et du board.