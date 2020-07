Le meneur star des Houston Rockets Russell Westbrook vient de révéler qu’il avait le Covid-19. A moins de trois semaines de la reprise de la saison NBA 2019-2020, c’est donc un très gros nom qui annonce avoir été testé positif. C’est sur Twitter qu’il a donné l’information et a tenu à rassurer ses fans :

« J’ai été testé positif au covid-19 avant le départ des équipes pour Orlando. Je me sens actuellement bien, je suis en quarantaine et j’ai hâte de rejoindre mes coéquipiers quand on me donnera le feu vert. Merci à tous pour vos voeux et votre soutien continu. S’il vous plaît, prenez ce virus au sérieux. Faites attention. Mettez votre masque ! »

C’est probablement la plus grosse star avec Nikola Jokic à avoir été touché par le virus. Le Serbe, toujours pas arrivé à Orlando, est néanmoins attendu très prochainement. Pour Russell Westbrook, ça devrait donc prendre plus de temps. On souhaite bien évidemment qu’il n’y ait pas de complication pour le joueur des Rockets, mais il devra quoi qu’il en soit manquer une partie importante de la préparation de son équipe.

Bien évidemment, chaque nouveau cas, surtout d’un joueur majeur, soulève des inquiétudes pour cette fin d’exercice 2019-20. Pour rappel, la Floride, où se déroulera la fin de la saison NBA, a enregistré 15300 nouveaux cas de coronavirus en 24h hier. A titre de comparaison, c’est plus que le nombre de cas en Corée du Sud depuis janvier dernier…

Mais il n’y a pas que la fin de la saison NBA qui est source d’inquiétude. Dans un papier (malheureusement) très intéressant de Baxter Holmes sur les séquelles potentielles du Covd-19, pas mal de dirigeants redoutent les inconnues concernant effets à long terme du virus. Notamment sur les capacités pulmonaires et même sur le coeur.

Bref, comme pour tous les sportifs, et notamment de haut niveau, qui poussent leur coeur, leurs poumons et repoussent la fatigue au maximum, Russell Westbrook devra être très bien encadré dans les semaines mais aussi les mois qui viennent.