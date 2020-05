On apprenait samedi que les GM de la ligue avait été sondés par la NBA pour voir quel format adopter pour une éventuelle reprise de la saison. Désormais, on sait qu'il y aura, sauf cataclysme, une reprise de la saison cet été.

La ligue a annoncé officiellement samedi être discussions avancées avec la Walt Disney Company pour "reprendre la saison 2019-2020 fin juillet" au sein du parc d'attraction d'Orlando.

Il n'y aura pas plusieurs sites comme on a pu le penser un temps, mais un seul, sous forme de bulle, sur le modèle d'un campus où se dérouleront les entraînements et les matches, et où seront logées les équipes, avec un contingent limité à environ 30 personnes, soit presque deux fois moins que d'habitude

Las Vegas reste en course, mais pour d'autres ligues elles aussi dans l'attente, comme la WNBA et la Major League Soccer. Evidemment, lorsque la saison reprendra, ce sera sans la présence de fans et à huis clos quasi total, si ce n'est pour la présence de caméras. Le personnel chargé de filmer les rencontres - et peut-être de les commenter - sera inclus dans la mise en place de cette bulle.

On peut supposer qu'un mois avant la reprise de la saison, un training camp et une sorte de Summer League pour repartir correctement seront mises en place afin d'éviter toute blessure.

Mike Bass, le porte-parole de la NBA, a indiqué que la ligue continuait de travailler avec des experts de la santé et des membres du gouvernement afin de s'assurer que tout soit d'équerre avant de relancer la machine.

Il y aura bien une suite et une fin à la saison NBA 2019-2020 et un champion couronné. On ne sait juste pas comment et sous quelles conditions. On ne va pas se plaindre, nous voilà à environ deux mois du retour de LeBron James, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo et compagnie sur les parquets.