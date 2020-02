Tristan Thompson pourrait être échangé d’ici la NBA trade deadline de jeudi prochain. Selon Chris Haynes de Yahoo! Sports, les Cleveland Cavaliers ont fait savoir aux autres franchises que leur intérieur est disponible.

Yahoo Sources: Cleveland Cavaliers forward Tristan Thompson has been made available for a trade with the Feb. 6 deadline approaching. https://t.co/lDAx5kvwsx pic.twitter.com/GMbe4DwrL1 — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 3, 2020

Avec 13 victoires seulement, les Cleveland Cavaliers ont l’avant-dernier bilan de la ligue, à égalité avec les Atlanta Hawks. Selon les sources de Haynes, ils souhaitent désormais accumuler le plus possible de contreparties afin de reconstruire leur roster. Cette politique aurait été adoptée par la franchise après la défaite de samedi face aux Golden State Warriors, qui affiche le pire bilan de la ligue. Même s’il se murmurait que l’équipe et le joueur envisageaient une extension de contrat, il semble que ce soit la bonne chose.

Depuis le départ de LeBron James, la franchise n’avance pas et, même si Tristan Thompson peut apporter de l’expérience aux jeunes Cavs, Cleveland doit se renforcer en jeune talent. D’ailleurs ce n’est pas la première rumeur dans laquelle Kevin Love et lui se retrouvent ces derniers temps. Pour rappel, il est dans la dernière année de son contrat de 5 ans et 82 millions de dollars. L’extension ou le trade sont dans les deux solutions pour ne pas le laisser partir sans contrepartie à la fin de la saison.

Tristan Thompson pourrait aider plusieurs équipes avec des ambitions, en apportant de la présence en défense et au rebond, ainsi que de l’expérience.