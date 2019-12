Kevin Love et Tristan Thompson, les prochains sacrifices des Cavs ?

La nuit dernière, les Cleveland Cavaliers ont donc envoyé Jordan Clarkson au Utah Jazz. En l'échange, la franchise de l'Ohio a obtenu Dante Exum, mais aussi deux choix au second tour de la Draft. Et maintenant, à qui le tour ? Car il ne s'agit pas d'un secret, les Cavs ont lancé une grande période de reconstruction. Ces dernières semaines, Kevin Love ou encore Tristan Thompson ont fait l'objet de nombreuses rumeurs. Et les deux hommes ont de grandes chances de bouger avant la deadline de février. Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Cavs ont bel et bien lancé les manœuvres pour se séparer de Love et Thompson.

L'objectif ? Récupérer de jeunes talents ou des atouts qui serviront à lancer un nouveau cycle. Sur le papier, les deux intérieurs risquent de susciter de grands intérêts. Surtout Love, de retour à un bon niveau et qui pourrait changer le visage d'un prétendant pour le titre. Reste à connaître le prix fixé par Cleveland. Car si Tristan Thompson dispose d'un contrat qui se termine l'été dernier (impact sur le long terme réduit et apport intéressant sur la fin de saison), Kevin Love doit encore toucher 120 millions de dollars sur les 4 prochaines années ! Il faut donc être prêt à assumer un tel bail. Deux dossiers intéressants à suivre.