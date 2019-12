Utah envoie Dante Exum à Cleveland et récupère Jordan Clarkson

Le premier trade depuis une éternité a eu lieu lundi soir en NBA. Jordan Clarkson et Dante Exum ne passeront pas les fêtes dans l'équipe avec laquelle ils ont commencé la saison. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Clarkson file au Utah Jazz, pendant que Dante Exum et deux futurs 2e tours de Draft rejoignent les Cleveland Cavaliers. La franchise de l'Ohio récupère a priori un 2e tour 2022 et un 2e tour 2023 dans l'opération. Dans la foulée, Jeff Green a été coupé par Utah, une équipe pourtant légère sur le poste 4.

Il s'agit du premier mouvement entre deux franchises depuis le 11 juillet et le deal entre Houston et Oklahoma City autour de Russell Westbrook et Chris Paul.

Le Jazz a finalement perdu patience avec Dante Exum, drafté en 5e position en 2014 et constamment blessé. L'Australien avait pourtant été prolongé en 2018 pour 33 millions de dollars sur 3 ans. Jordan Clarkson sortira du banc pour apporter son scoring, comme à Cleveland où il tourne cette saison à 14.6 points de moyenne. Ce dernier sera en fin de contrat l'été prochain après avoir touché 13.4 millions de dollars.

Les stats de Dante Exum en 2019-2020

Season Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR Reb Ast TO Stl Blk Pts 2019-20 UTA 11 7:34 0.9 2.1 43.5 0.2 0.5 33.3 0.2 0.2 100.0 0.3 0.8 1.1 0.6 0.9 0.1 0.2 2.2

Les stats de Jordan Clarkson en 2019-2020