A une époque, les Toronto Raptors refusaient de trader Scottie Barnes pour récupérer Kevin Durant. Bien évidemment, en 2025 - et avec la situation contractuelle de l'ailier des Phoenix Suns -, il n'est pas non plus question d'échanger le jeune talent de 23 ans.

Pour envisager un deal, la franchise canadienne a même des conditions encore plus importantes. Par exemple, selon les informations du journaliste Michael Grange, les Raptors refusent d'intégrer Jakob Poeltl dans cette opération !

Et il s'agit d'un point clé. Car à Phoenix, l'intérieur représentait l'un des joueurs ciblés. C'était déjà le cas en février dernier. Mais Toronto a toujours repoussé cette hypothèse. Et sans lui, un accord entre les deux camps semble peu probable.

A 29 ans, l'Autrichien incarne un élément important du projet - pourtant flou - des Raptors. Actuellement, la formation canadienne se trouve à l'affût pour récupérer une superstar. Mais souhaite conserver une base solide autour, avec notamment Poeltl.

Il sera d'ailleurs intéressant de suivre l'évolution de sa situation personnelle. Jakob Poeltl se trouve sous contrat jusqu'en 2026, avec une "player option" en 2026-2027. Mais une prolongation sur le long terme à Toronto ne serait pas vraiment surprenante...

Kevin Durant en contrôle de son propre marché