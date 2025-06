Jalen Williams plus fort que Scottie Pippen ?!

Scottie Pippen a une corde sensible : les lieutenants qui ne sont pas considérés à leur juste valeur. La légende des Chicago Bulls, légendaire et essentiel lieutenant de Michael Jordan, ne veut surtout pas que l'on minimise l'impact de Jalen Williams sur les résultats du Thunder, à un match du sacre NBA avant le game 7 de dimanche face aux Pacers.

"Je n'ai pas envie de lui fixer une limite en disant qu'il deviendra comme moi. Je le vois devenir plus fort, si je puis dire, parce qu'il joue à cette époque. Ils ont une liberté offensive que l'on n'avait pas. On exécutait un système. Eux sont libres de tirer à 3 points et de faire des choses. Les joueurs actuels ont l'opportunité de devenir plus forts que ceux du passé parce qu'ils ont développé la capacité à shooter".

Pour qu'une majorité de gens considèrent que l'excellent Jalen Williams est plus fort que Scottie Pippen, il faudra quand même qu'il se passe un paquet de choses positives pour le joueur d'OKC... En termes de palmarès collectif, évidemment, mais aussi sur le plan individuel.