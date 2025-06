Anfernee Simons, un passage très bref à Boston ? 👀

Les Boston Celtics ont-ils vraiment terminé d'animer le marché ? Ces derniers jours, ils ont notamment récupéré Anfernee Simons et Georges Niang. En se séparant de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis pour des raisons financières. Mais les choses pourraient encore bouger...

D'après le journaliste d'ESPN Shams Charania, les Celtics sont ouverts à l'idée de diriger Simons vers une autre équipe ! L'objectif pour Boston serait de récupérer des atouts supplémentaires avec des picks de Draft.

Cette hypothèse ne me surprend pas. Même si Simons, à 26 ans, peut permettre aux Celtics de se maintenir à un niveau intéressant, avec Jaylen Brown et Derrick White, en 2025-2026, j'ai du mal à lui voir un avenir dans cette équipe sur le long terme.

Et avec la fin de son contrat en 2026, la franchise du Massachussetts sera peut-être réticente à l'idée de lui donner un gros contrat. Du coup, si ce doute existe réellement, autant tenter, le plus rapidement possible, de profiter de sa valeur.

Avant même de voir Anfernee Simons porter les couleurs des Celtics ? Ce choix ne me choquerait pas. Mais d'autres occasions devraient exister : à l'approche de la deadline des trades en février ou l'été prochain via un sign-and-trade.

