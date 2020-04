Ce confinement dure trop longtemps, Maxisnicee me dégoute du basket et le préfet snobe les sportifs : le retard sur les terrains se fera en mode UFC.

08h07 : Tiens, l’acteur Ezra Miller a agressé une fan en Islande en essayant de l’étrangler. Il ne faut pas juger trop rapidement, on ne connaît pas le contexte. C’est peut-être juste un fan des Knicks frustré qui idolâtrait Latrell Sprewell.

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt — Ren(aissance) (@Hood_Vampire) April 5, 2020

Ou peut-être bien que la meuf lui avait mis un coup de coude à la Bill Cartwright juste avant et qu’il était désorienté comme mon gars Zeke en 89 et a étranglé la première personne à côté de lui.

09h30 : On disait l’autre jour que le proprio des Sixers était un peu indécent de baisser les salaires de ses employés, sauf ceux des cadres, avant que Joel Embiid ne lui mette un coup de pression. Ce serait pas mal d’envoyer Jojo chez Vivendi, dont les dirigeants viennent de se tourner vers l’Etat français pour qu’il paye les salaires de la boîte, tout en profitant du chômage partiel et en se versant des dividendes à la hausse.

10h44 : L’UFC va vraiment organiser des combats sur une île privée pour faire tourner le business. La NBA ne fera jamais ça. Mais est-ce qu’elle ne peut pas au moins envoyer quelques lascars là-bas, genre les frangins Morris, James Johnson, Joel Embiid ou n’importe quels joueurs qui ont un beef à régler ?

10h45 : Ou Liliane, ils feront moins les malins et verront ce que c’était, le côté rugueux du basket des années 90s

10h58 : Dès que je peux sortir de chez moi en tout cas, je vous prends tous sur le play. En mode Khabib “Send me location”. Et y’aura pas besoin d’île privée pour que je vous règle votre compte !

10h59 : Putain, je crois que je me suis fait un claquage en descendant trop vite de ma chaise. Après un mois de confinement, je suis devenu autant un babtou fragile que Greg Oden.

11h02 : En vrai, je suis pas hyper UFC. Mon type de sport, quand je peux pas faire du basket comme en ce moment, c’est plutôt ce que fait ce génie dans la fenêtre de gauche.

11h19 : UFC, toujours. Visiblement, ce pasteur nigérian voulait devenir combattant dans une cage, ou catcheur. Il a fini dans les ordres. Mais sans rien perdre de sa passion première.

Peu orthodoxe comme méthode, très radicale mais visiblement efficace.

12h18 : Comment Patrick Patterson n’a dépassé qu’une seule fois les 10 points de moyenne sur une saison en étant un tel scoreur ?

The Mrs got me making another TikTok during this hiatus.. #helpme pic.twitter.com/pzrb7MoXsg — Patrick Patterson (@pdpatt) April 5, 2020

12h19 : Du coup, j’étais obligé de faire un travail d’investigation. Oui, je sais que la mode est à traiter notre noble corporation de journalopes, c’est tellement simple, du twittos lambda expert autoproclamé en tout aux icones comme Tony “c’est un truc de journalistes, ça” Parker ou Kevin “Je vous dis ce que c’est le bon journalisme et ce n’est pas venir me poser des questions quand je suis free-agent, vous devriez respecter ma vie privée” Durant, de tout mettre sur le dos de ces raclures de bidet, parfois à raison d’ailleurs. Mais moi je ne suis pas de cette espèce, j’ai ma carte de presse, c’est dire. Alors, je me suis lancé dans un travail d’investigation et après avoir versé des litres de sueur sur le terrain, j’ai trouvé son nom et son insta. Eh ouais, mon gars, à qui le trophée Nelson Monfort du journaliste de l’année ?

14h12 : Le début de la folie vraie, c’est quand tu tombes sur ça et que tu te demandes vraiment sérieusement pendant cinq bonnes minutes s’il faut y voir un hommage à Michael Jordan.

15h44 : Personne n’a mieux saisi l’essence des tourments de notre époque qu’une poignée de grands philosophes. Pour comprendre les temps troubles que vous vivons, relire Schopenhauer, Kierkegaard et Rex Chapman :

Vous ne trouverez pas meilleur résumé de ce début d'année 2020...

17h03 : Le truc positif de l’école à la maison, même pendant les “vacances”, c’est de pouvoir inculquer de vraies valeurs aux enfants. Comme celle de toujours, quoi qu’il arrive et en toutes circonstances, honnir la carrière et la mémoire de Rudy Fernandez ! Si ce mec était un personnage de série, ce serait Shane de “The Shield”, mais sans la dernière saison où tu finis presque par avoir de la pitié pour lui.

19h12 : Bordel, le préfet de mon département vient lui aussi d’annoncer qu’on ne pourrait pas faire de sport entre 10h et 19h. Tout ça à cause de ces charlots qui ont profité du beau temps ce week-end pour sortir. Tout ça à cause de ces baletringues qui se sont inventées sportifs et joggeurs pour faire des sorties d’1h, dont 55 minutes d’étirement (de la nouille, aurait dit Totof, mon coach en cadets, qui était pas le dernier des poètes pour trouver des formules quand soi-disant on n’en branlait pas une en défense, comme si le basket était un sport de défense, c’est le sport de James Harden, j’aurais fait du hand si j’avais voulu défendre). Et maintenant, les vrais sportifs, ils font comment, hein ? Ils vont devoir se lever aux aurores ou squizzer l’apéro pour aller courir ??? Une injustice digne du vol du vrai premier titre de Nowitzki par Wade et les arbitres (merci Bennett Salvatore). Une fucking disgrace, comme avait dit Drogba pour bien moins que ça en 2014. Et contrairement à ce que te raconte H24 les BFM TV, c’est toujours une minorité (celle des sportifs en l’occurrence, opprimé depuis des décennies) qui trinque à cause de la majorité (tu noteras d’ailleurs que c’est là-dessus que se fonde le pire des totalitarismes, la démocratie, mais bref passons, le monde n’est pas prêt pour des idées d’avant-garde comme celle-ci). Je suis dégoûté par cette décision honteuse.

19h13 : “Genre tu as été une seule fois courir en journée depuis le début du confinement ? Ressers-moi un ti punch au lieu de raconter des conneries”, m’assène, avec sa douceur légendaire, ma Liliane. Pas faux. Mais comment lui expliquer que la voisine du dessus, celle-là même qui m’a empêché de dormir à plusieurs reprises à cause de sa joie de vivre pendant la bagatelle, qui me fait d’ailleurs des grands sourires quand je la croise, descend faire son sport en milieu d’après-mid dans la résidence à chaque fois qu’il y a du soleil, juste en bas de la fenêtre de mon bureau comme de par hasard, et que c’est, à cause des migraines de Lil’, les moments les plus torrides de mon confinement avec les Insta Live de Tory Lanez ?

20h44 : Marcus Morris a marqué 7248 points en carrière. Markieff Morris a marqué 7250 points en carrière. Voilà, faites ce que vous voulez avec ça.

23h58 : Je tombe sur la dernière vidéo de maxisnicee. A chaque fois je me demande comment je peux le détester plus. Il est claqué au sol. On dirait Louis de Funès avec un ballon de basket. Mais là en plus, il a tenté d’imiter Dirk, qu’il n’a visiblement vu jouer qu’à partir de 2032. Et c’est indécent tellement c’est nul.

Au final, avec les vidéos de ce gars, le seul joueur NBA parfaitement imité, c’est Kawhi Leonard. Toute personne saine d’esprit qui regarde ce truc ne peut qu’afficher exactement le visage jovial et enjouée de la star des Los Angeles Clippers.

Ou faire cette tête là :