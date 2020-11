Kobe Bryant n'a pas attendu d'être un champion NBA pour être une icône. Avec son attitude, sa détermination et ses skills, le jeune homme s'est fait repérer dès sa première saison dans la ligue. En défiant les meilleurs. Dont Michael Jordan. Et en 1998, à 20 ans, l'arrière des Los Angeles Lakers était déjà une star en tournée aux Philippines. Des images rares qui ont refait surface.

(1998) Kobe Bryant showing off his skill-case in the Philippines! pic.twitter.com/z6yiDaeigw

Le pays d'Asie est passionné de basket. Au point d'installer des playgrounds dans les centres commerciaux. Et c'est donc devant une foule venue en masse que Kobe Bryant montre l'étendu de son talent. Face à des adversaires lambda. Crossovers, gros dunks... tout y passe. Il s'agissait sans doute d'une tournée promotionnelle avec adidas, son premier sponsor.

Et ça fait toujours plaisir de revoir le Black Mama en action. Même pour des affrontements aussi futiles.

