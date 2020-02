Nene a-t-il fini sa carrière ?

Sans surprise, les Atlanta Hawks ont choisi de ne pas conserver l’intérieur brésilien. Celui-ci était arrivé en Géorgie en même temps que Clint Capela en provenance de Houston dans le gros deal impliquant quatre équipes. On se doutait bien que ATL l’avait pris juste pour que le trade puisse être complété. Surtout quand l’équipe a récupéré dans la foulée Dewayne Dedmon en provenance des Kings.

C’est donc confirmé :

Atlanta makes it official and has waived Nene. They will incur a $2.6M cap hit this season. His $2.7M salary for 2020/21 would have been guaranteed if he was not waived by Feb. 15.

