Les Atlanta Hawks sont décidément très actifs à l’approche de la deadline, fixée à 21 heures ce jeudi soir. Avant-hier, la franchise faisait déjà partie du méga trade impliquant quatre équipes et douze joueurs. Elle a ainsi mis la main sur Clint Capela. Cette nuit, les dirigeants ont trouvé une nouvelle doublure pour le Suisse. Dewayne Dedmon est de retour à Atlanta, où il a joué entre 2017 et 2019 (126 matches, 98 titularisations, 10,4 points et 7,7 rebonds).

Les Hawks ont envoyé Jabari Parker et Alex Len aux Sacramento Kings en l’échange de l’intérieur et de deux seconds tours de draft. Dedmon, signé pour trois ans et 40 millions de dollars par les Kings en juillet 2019, avait manifesté publiquement son envie de départ en décembre dernier. Une requête qui lui a valu une amende de 50 000 dollars infligée par la NBA.

Il était très peu utilisé à Sacramento. 34 matches pour 5,1 points et 4,9 rebonds de moyenne. Il a donc obtenu gain de cause avec ce transfert. Les Kings récupèrent Parker, qui dispose d’une option sur son contrat pour l’année prochaine. L’ancien second choix de draft tourne à 15 points et 6 rebonds depuis le début de la saison mais il a été arrêté en raison d’une blessure à l’épaule.