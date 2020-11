Les Knicks à nouveau mis à l’arrêt par le coronavirus

Trois employés des New York Knicks ont été testés positifs au COVID-19 et la franchise a donc fermé son centre d’entraînement.

Cela faisait un moment qu’il n’y avait pas eu un cas positif au COVID-19 annoncé en NBA. Parce que si la saison est terminée, les équipes préparent déjà la suivante. Surtout celles qui n’étaient pas invitées au sein de la bulle Disney. C’est le cas des New York Knicks, qui essayent tant bien que mal de rattraper leur retard.

Mais leurs joueurs vont devoir imposer une pause. Une pause forcée. En effet, ESPN révèle que trois employés de la franchise sont positifs au coronavirus. Il n’est pas précisé s’il s’agit des athlètes ou des membres du staff. En revanche, les trois sont asymptomatiques.

L’occasion de rappeler que la NBA continue de tester ses basketteurs. Il est impossible d’accéder à un centre d’entraînement sans un test PCR négatif. Et c’est justement lors d’un contrôle de routine (quotidien) que les Knicks ont décelé les trois cas.

Le timing n’est pas idéal avec la saison qui reprend dans un peu plus d’un mois. Mais c’était à prévoir avec la nouvelle vague du virus, notamment dans l’état de New York. Et encore plus dans le Westchester County, où s’entraine les Knicks, identifié comme un foyer de contamination.