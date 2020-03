Coronavirus : New York prend une mesure historique pour bloquer les playgrounds

Globalement, New York respecte plutôt bien le confinement. Times Square est désert et les rues habituellement fourmillantes de Big Apple ont été délaissées pour faire place au strict minimum dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Mais il semble beaucoup plus difficile de faire en sorte que les gens arrêtent de jouer au basket...

Le maire Bill de Biasio s'est exprimé mercredi au sujet des trop nombreux matches qui se tiennent encore sur les playgrounds de New York City, alors que la distanciation sociale interdit les regroupements sportifs. Le démocrate a ainsi annoncé qu'il allait faire retirer les paniers sur 80 terrains de la ville où la police a constaté que des parties continuaient de se tenir.

"Le service des parcs et la police ont fait en sorte de faire comprendre aux gens ce qu'était la distanciation sociale. Sur 80 des terrains de la ville, ils n'ont pas vu le comportement espéré. Il y a 1 700 terrains de basket à New York. Donc ça veut dire qu'il en reste plus de 1 600 que l'on peut laisser intacts si les gens suivent les règles. Si on doit retirer tous les paniers, on le fera, même si ce n'est pas ce que je souhaite", a expliqué De Biasio devant la presse.

La ville de New York va retirer les cercles sur 80 terrains de basket pic.twitter.com/nuUFOfIMGf — Thomas Urbain (@ThomasUrbain1) March 26, 2020

On comprend évidemment qu'il est difficile de renoncer aux pick up games et même au simple plaisir que représente une session de shoots avec deux ou trois potes. Mais même dans la Mecque du basketball, il faut savoir raison garder et penser à la priorité.

Pour se rendre compte de l'incroyable vie et culture sur les playgrounds new-yorkais, on vous recommande "Doin'it in the Park", le documentaire de Bobbito Garcia et Kévin Couliau, présent dans la liste des 15 documentaires de basket à mater pendant le confinement.