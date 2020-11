Noah Vonleh file aux Bulls pour un an

Noah Vonleh devait s’affirmer comme un ailier-fort capable de s’écarter du cercle en attaque et de bien défendre. Six ans après sa draft dans le top-dix (huitième choix en 2014), l’intérieur cherche toujours ses repères en NBA. Il bouge de franchise en franchise sans s’imposer.

C’est désormais aux Chicago Bulls qu’il essaiera de se faire une place. Selon Adrian Wojnarowski, l’équipe de l’Illinois va le faire venir pour un an.

Free agent F Noah Vonleh has agreed to a one-year deal with the Chicago Bulls, agent Jim Tanner of @_tandemse and @YouFirstSports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 26, 2020