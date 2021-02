Paoline Ekambi : la légende des Bleues révèle le drame de son adolescence

La parole se libère de plus en plus chez les femmes, particulièrement chez les athlètes, ces derniers mois. Celle de Paoline Ekambi nous a frappé de plein fouet mercredi, à la lecture de son interview avec Liliane Trévisan dans le journal L'Equipe.

Ekambi est une pionnière et une légende du basket français. Passée par les Etats-Unis et l'université de Marist, elle a ensuite mené une brillante carrière en France et chez les Bleues (notamment une médaille d'argent à l'Eurobasket 1993), dont elle a longtemps été la joueuse la plus capée de l'histoire avant que Céline Dumerc ne la dépasse en 2017. Le drame qu'elle a révélé dans cet entretien incroyable remonte à l'adolescence et est absolument bouleversant.

Le père de Paoline Ekambi l'a violée et rouée de coups à plusieurs reprises entre l'âge de 14 et 16 ans. La Parisienne, alors à l'INSEP, ne rentrait chez elle que le week-end. C'est dans ce contexte que les choses ont débuté. Le plus invraisemblable, et c'est malheureusement souvent le cas dans des histoires de cette nature, c'est sans doute la manière dont tout cela a été nié et étouffé par la famille, à commencer par sa propre mère. La manière dont cette dernière a réagi après que sa fille soit immédiatement allée la trouver est sidérante.

"Sa réaction a été choquante, elle est partie en freestyle total, elle était énervée. Je ne comprenais pas. Et puis, le soir est arrivé, avec toutes ces angoisses. Le père est rentré. Ma mère et lui sont allés parler. Puis ma mère est venue me chercher au salon parce que mon père voulait me parler. Je me suis dit : mais pourquoi tu ne viens pas avec moi ? Viens parler à ton mec. Et là, quand je suis rentrée dans la chambre, ç'a été le début de l'enfer. Il était hors de lui, je ne sais pas ce qu'il a raconté à ma mère. Mais il m'a dit : 'Ta mère est blanche, elle ne comprend pas, elle ne comprendra pas. Ne lui parle pas de ces choses-là. Tu sais, ça se fait en Afrique, les pères initient leurs filles.' Puis après, ç'a été l'enfer. Je voulais que ma mère intervienne, qu'elle calme son mec, je ne reconnaissais plus cet homme".

A plusieurs reprises après avoir subi ces innommables violences, Paoline Ekambi a cherché de l'aide auprès de membres de sa famille. Elle en a trouvé, souvent, auprès de ses coaches de l'époque, à qui elle voue une vraie reconnaissance pour lui avoir permis de surmonter cela autant que possible et de devenir professionnelle.

On ne saurait trop vous recommander d'aller lire le témoignage de Paoline Ekambi, au même titre que ceux de toutes ces femmes, athlètes ou non, qui parviennent à trouver le courage, même longtemps après, de parler.