Patrick Beverley également sur le départ des Los Angeles Clippers ?

Les Los Angeles Clippers préparent-ils un gros coup ? Ces derniers jours, il se murmure que la franchise californienne souhaite frapper un grand coup. Sur cette Free Agency, les Clippers ont récupéré Serge Ibaka, pour compenser le départ de Montrezl Harrell aux Lakers. Avant cela, ils ont réalisé un mouvement pour Luke Kennard.

Ce mercredi, Lou Williams a été annoncé potentiellement disponible pour un trade. Et l'arrière pourrait être accompagné par Patrick Beverley ! D'après les informations du Los Angeles Times, le meneur s'impose comme un sérieux candidat à un départ.

Cependant, il ne sera pas simple à bouger. A 32 ans, le natif de Chicago doit encore percevoir 27 millions de dollars sur les deux prochaines années. Un prix élevé pour un élément qui a déçu la saison dernière sous les couleurs des Clippers.

En tout cas, les Angelenos semblent déterminés à réaliser un ménage dans l'effectif actuel. On le sait, le vestiaire des Clippers a connu des tensions l'an dernier. Harrell, Williams et Patrick Beverley n'ont pas toujours été sur la même longueur d’ondes que Kawhi Leonard et Paul George.

Il s'agirait donc d'un moyen de lancer un nouveau cycle avec des éléments plus enclins à s'adapter aux besoins des deux stars de Los Angeles.

