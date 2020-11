Clippers : Lou Williams sacrifié pour la bonne ambiance ?

Comparé à d’autres candidats au titre, les Los Angeles Clippers peuvent paraître en retard depuis le coup d’envoi de la Free Agency. Les vétérans les plus cotés n’ont pas manifesté un intérêt particulier pour l’autre franchise de L.A. Même si, finalement, leur recrutement est plus que correct avec les arrivées de Serge Ibaka et de Luke Kennard. Paradoxalement, les Angelenos semblent déjà plus forts que l’an dernier.

Mais surtout, leur intersaison n’est pas finie ! La franchise prévoit encore de faire des emplettes. Notamment via un transfert. Dans sa newsletter, l’insider du New York Times Marc Stein confie que plusieurs dirigeants adverses s’attendent à ce que les Clippers se séparent de Lou Williams. Pour améliorer l’ambiance au sein du vestiaire.

Les Clippers agacés par les privilèges de Kawhi Leonard ? La réponse de Lou Williams

En effet, les Californiens se sont déchirés en cours de saison dernière et leur manque de solidarité dans la bulle s’est payé cash, surtout quand l’on voit les parcours des Nuggets ou du Heat. Deux équipes où les joueurs sont très proches. Les deux superstars Kawhi Leonard et Paul George n’étaient pas toujours sur la même longueur d’ondes que Montrezl Harrell ou Lou-Will.

Le premier est parti chez l’ennemi, aux Los Angeles Lakers. Et le second pourrait donc être transféré. Mais il faudrait tout de même que les Clippers puissent aussi récupérer une contrepartie intéressante. Comme un meneur ou un pivot solide.