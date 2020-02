Les Los Angeles Clippers accueillaient le Miami Heat la nuit dernière. Kawhi Leonard, Paul George et leurs camarades se sont imposés sans trop de mal face à la bande à Jimmy Butler, qui s'est par ailleurs blessé à l'épaule. La star du Heat a été plutôt discrète durant cette partie. Patrick Beverley, en bon aboyeur en chef des Clippers, a trouvé ça curieux alors qu'il s'attendait à le voir aussi dissipé que face à d'autres adversaires...

Sur Twitter après la rencontre, le meneur de L.A. a directement interpellé Jimmy Butler en lui rappelant son embrouille avec TJ Warren. Butler s'était complètement lâché au sujet du joueur des Pacers en sortie de match : "Il faut fermer sa bouche dans certaines situations et ne pas dire de la merde. On se reverra la prochaine fois parce qu'il a été vraiment irrespectueux. Il est soft. On n'est pas dans la même catégorie. Si j'étais leur coach, jamais plus je ne le ferais défendre sur moi. Il est pourri".

Le point de vue de Patrick Beverley :

"Tu as mal parlé au gars des Pacers. Mais les deux matches contre nous, tu as été aussi calme qu'une souris dans une église. Fais le gangster tout le temps. Bonne nuit".

@JimmyButler talk slick to buddy from the Pacers. Both games against K homie been quiet as a church mouse!!! 😂😂😂 b gangsta all the time. Goodnight

— Patrick Beverley (@patbev21) February 6, 2020