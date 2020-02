Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Pistons : 108-116

Pacers @ Raptors : 118-119

Magic @ Celtics : 100-116

Warriors @ Nets : 88-129

Cavs @ Thunder : 103-109

Hawks @ Wolves : 127-120

Grizzlies @ Mavs : 121-107

Nuggets @ Jazz : 98-95

Heat @ Clippers : 121-128

---

- Nikola Jokic est sans doute la star qui monte le plus en puissance en NBA ces dernières semaines; Après un début de saison un peu timide par rapport à ce qu'il a pu montrer en 2018-2019, le Serbe est en train de rappeler pourquoi il était un candidat crédible pour le titre de MVP en octobre. Alors que Denver s'est présenté dans l'Utah avec seulement 7 joueurs valides en raison du trade impliquant plusieurs de ses joueurs, Jokic a transpiré la classe et mené les Nuggets vers une belle victoire.

Avec 30 points, 21 rebonds et 10 passes, plus un shoot important dans la dernière minute sur Rudy Gobert pour faire virer son équipe en tête, le pivot All-Star a marqué les esprits.

most casual game-winner of the season. that dribble was the epitome of “watch this shit.” pic.twitter.com/CboY7W16sf

— Nikowob Jokić (@WorldWideWob) February 6, 2020