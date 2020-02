Kelly Oubre Jr est l'une des vraies satisfactions chez les Phoenix Suns depuis son arrivée en provenance de Washington la saison dernière. Titulaire indiscutable, l'ailier de 24 ans tourne à plus de 18 points par match. C'est donc avec surprise que l'on a vu la rumeur relayée par Marc Stein du New York Times. Selon lui, les dirigeants des Suns seraient en train de proposer Kelly Oubre à 'd'autres franchises pour voir ce que pourrait leur rapporter un départ de celui qui avait signé pour 2 ans et 30 millions de dollars l'été dernier.

The Suns are fielding trade calls on Kelly Oubre with 22 hours and change to go before the NBA trade deadline, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 5, 2020