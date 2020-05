Patrick Ewing a vraiment du mal à regarder The Last Dance

Souvent confronté aux Chicago Bulls de Michael Jordan dans sa carrière, Patrick Ewing ne prend pas son pied devant The Last Dance.

Dans sa carrière, Patrick Ewing a été l'une des victimes préférées de Michael Jordan. Avec les New York Knicks, l'ancien pivot a subi la loi des Chicago Bulls à plusieurs reprises lors de batailles devenues mythiques. On pense bien évidemment à la finale de la Conférence Est en 1993, remportée 4-2 par les Bulls (qui perdaient pourtant 2-0). Encore marqué par les échecs connus face à His Airness, Ewing a du coup du mal avec The Last Dance.

"J'ai dû vivre tout ça. J'ai vécu ces moments face à lui, toutes les batailles que j'ai dû mener contre lui. Et maintenant, vous pouvez tous voir un documentaire qui va remuer le couteau dans la plaie. J'ai regardé quelques passages, mais après j'ai éteint pour faire autre chose.

J'ai vécu tout ça. Je n'ai pas besoin de le regarder. Je sais à quel point il est bon", a ainsi confié Patrick Ewing pour The Dan Patrick Show.

Récemment allumé par Charles Oakley pour la défaite en 1993, Patrick Ewing n'a effectivement pas envie de revivre des mauvais souvenirs. Et on peut bien évidemment le comprendre. Mais pour les plus jeunes, ce documentaire est en tout cas l'occasion de découvrir certaines rivalités de l'époque.