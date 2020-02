Paul George et les Clippers veulent lancer la machine avant les Playoffs

Depuis l'été dernier, les Los Angeles Clippers sont considérés - à juste titre - comme des favoris pour le titre NBA. Sur le papier, cette équipe s'annonce particulièrement redoutable en vue des Playoffs. Mais sur la saison régulière, la franchise californienne a un peu déçu. Attention, les résultats sont totalement corrects : 3ème à l'Ouest avec un bilan de 38 victoires pour 19 défaites. Mais cette équipe semble, pour l'instant, un ton en-dessous des Milwaukee Bucks et des Los Angeles Lakers. Il faut dire que le groupe de Doc Rivers n'a pas été épargné par les blessures. On pense notamment à Paul George, qui a pour l'instant disputé 35 matches avec LA. Mais enfin au complet, cette formation espère prendre son envol à l'approche des Playoffs.

"Le début de match face aux Grizzlies (38-19) ? C'est ce dont nous avons parlé entre nous. Nous avons rêvé de ça quand on imaginait cette équipe au complet. C'est exactement le groupe que l'on veut être. Nous avons un bon état d'esprit, une bonne approche. Si nous sommes sérieux (pour le titre), nous devons le démontrer. Et nous le démontrer et travailler pour ça dès maintenant. Il faut absolument se mettre en action dès maintenant. Il y a des étapes à franchir et il faut être sérieux sur le parcours à réaliser avant la fin de l'année", a estimé Paul George pour ESPN.

Les Clippers ont effectivement besoin de trouver des repères ensemble. Cette formation a beaucoup changé l'été dernier, mais a finalement peu eu l'opportunité d'être au complet. Avec le retard pris à ce niveau sur les Bucks et les Lakers, Paul George et ses partenaires n'ont pas de temps à perdre.