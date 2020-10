La promesse sur Paul George qui fait rêver les Clippers

Il y a peu, Paul George était encore considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA. D’ailleurs, il est toujours l’un des basketteurs les plus doués de la planète. Mais la perception sur son niveau de jeu a changé depuis les derniers playoffs. Compétition au cours de laquelle il est devenu la risée du net en passant complètement à côté de ses matches, notamment les plus importants. Et les Los Angeles Clippers, grands favoris pour le titre, ont fini par se faire sortir après avoir mené 3-1 contre les Denver Nuggets au second tour. Ce n’est que partie remise. Pour les Californiens mais aussi pour PG.

« Je prédis une vengeance de Paul George la saison prochaine », assure Zach Lowe, le meilleur analyste NBA du milieu. « Le gars était dans le top-5 du MVP il y a un an. Il va revenir très fort la saison prochaine. »

Les fans des Clippers ne demandent que ça. Parce qu’avec un très bon Paul George, cette équipe peut vraiment viser les sommets. C’est un joueur complet, déterminant des deux côtés du terrain. Il tournait à 21 points, 5 rebonds, 4 passes et 41% à trois-points cette saison. Mais ses pourcentages ont chuté pendant les playoffs : 39% aux tirs et 33% derrière l’arc. Il vaut mieux que ça. Et ça sera à lui de le prouver la saison prochaine.

Kawhi Leonard-Paul George : le temps presse déjà après le fiasco