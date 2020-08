Paul George explique la vraie raison de ses playoffs ratés

Paul George a pris très cher ces derniers jours. Depuis le début de la série du 1er tour des playoffs contre les Dallas Mavericks, le All-Star des Los Angeles Clippers n'était que l'ombre de lui-même en attaque. Les fans et les consultants télé ont utilisé ses déclarations passées contre lui, moquant son surnom et laissant entendre de manière pas franchement cachée qu'il était surcoté.

"PG13" a fait le dos rond et le voilà auteur d'un superbe game 5, avec un carton offensif (35 points en 25 minutes) qui devrait lui redonner le moral pour la suite de la campagne de playoffs.

Paul George alias Pandemic P se fait démonter sur internet

Si on a pu penser que Paul George avait un problème physique ou de confiance, ce n'était visiblement pas le cas. L'ailier californien a reconnu, immédiatement après la rencontre au micro d'ESPN, qu'il n'allait pas bien ces derniers temps.

"Quoi que cela ait été, la bulle a pris le dessus sur moi. J'étais dans une période sombre. J'étais là sans être là. [...] J'ai sous-estimé ma santé mentale. J'ai eu des angoisses et fait une dépression. Les derniers matches ont été vraiment difficiles pour moi. Merci aux gens qui ont continué de me soutenir pour leur positivisme. Mes coéquipiers, ma famille, mes amis, je dois les remercier de m'avoir contacté. Je n'étais vraiment pas bien, mais j'ai trouvé le chemin. Je suis de retour et j'ai hâte de poursuivre cette campagne".

Les joueurs NBA n'hésitent désormais plus à parler ouvertement de leurs problèmes de santé mentale. Depuis que DeMar DeRozan et Kevin Love ont publiquement reconnu les leurs, d'autres se sentent davantage protégés pour pouvoir les exprimer aussi.

On espère effectivement pour Paul George que la possible arrivée de sa famille après le 1er tour et ses performances sur le terrain vont lui redonner la pèche.