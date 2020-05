Paul Pierce assume totalement son crachat sur LeBron James !

En 2004, la rivalité entre Paul Pierce et LeBron James a bel et bien débuté avec un crachat de l'ancien joueur des Boston Celtics.

Jeudi, Kendrick Perkins, ancien coéquipier de Paul Pierce et de LeBron James, a dévoilé l'origine de la rivalité entre les deux hommes. En effet, l'ex-intérieur a raconté que The Truth a initié le beef avec le King en crachant sur lui lors d'un match de pré-saison en 2004. Une histoire vraie ? Bien évidemment ! A l'occasion d'une émission sur ESPN, la légende des Boston Celtics a confirmé cette anecdote.

"Je suis heureux que les réseaux sociaux n’existaient pas à l'époque, car j'ai bien craché sur leur banc. J'aurais probablement été sanctionné. Il y avait un défi entre LeBron et moi, le banc me criait dessus. A un moment, j'ai regardé le banc et je me suis arrêté. J'ai lancé 'c'est pour ça que vous êtes tous sur le banc' puis j'ai craché sur eux.

Je ne sais pas si j'ai réellement touché quelqu'un, mais j'ai craché vers eux. La tension est montée. Puis vous connaissez la suite avec cette histoire dans les couloirs pour en découdre", a raconté Paul Pierce avec le sourire.

En effet, en 2012, ils avaient été séparés pour éviter une bagarre à la fin d'un match. Et entre eux, il existe toujours une vraie tension. Avec par exemple le refus de Paul Pierce de considérer LeBron James comme l'un des 5 meilleurs joueurs de l'histoire.