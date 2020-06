Il a fallu se creuser la tête pour trouver des occupation au cours des derniers mois. Surtout de mars à mai au moment du confinement pratiquement généralisé à travers le monde. Les joueurs NBA n'ayant pas eu droit se se rendre à la salle, ils sont dû se réinventer dans la mesure du possible. Mais aussi faire passer le temps. Pour Lonzo Ball, cette période était propice pour se livrer à son autre passion bien connue, le rap. L'aîné de la fratrie Ball s'était déjà fait remarquer par quelques sons, et un battle avec T-Pain. Et comme d'autres avant lui, comme Damian Lillard, il avait même carrément sorti un album en 2018. Le Bleacher Report annonce qu'il y a désormais un second album disponible sur Spotify depuis ce vendredi.

Intitulé Bonce Back Album (BBA), ce nouvel opus de Zo contient quelques featuring, dont deux avec son ancien coéquipier aux Lakers, Lance Stephenson. Il y a également d'autres collaborations avec son frère LiAngelo Ball et aussi le rappeur Enzo McFly. Désormais, Lonzo Ball va devoir se concentrer sur sa vraie carrière, celui de basketteur pro. À Orlando, les Pels ont une vraie chance de rallier les playoffs avec ce sytème de play-in où le 8e et le 9e s'affronteront (s'il y a au maximum quatre matches d'écart entre les deux équipes concernées). La connexion entre Lonzo et Zion Williamson, plus qu'évidente depuis les débuts du rookie, pourrait être la clé d'un retour en playoffs pour NOLA.

Le premier son de Lonzo Ball et Lance Stephenson