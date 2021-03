Phil Jackson restera comme l'un des plus grands coaches de l'histoire. Celui qui a côtoyé certaines légendes et les a amenées vers la consécration suprême. La carrière du Zen Master est immense. Mais à tout jamais, il traînera comme un boulet cet immense fiasco chez les New York Knicks où il a été président entre 2014 et 2017.

Pendant son mandat où il a été le dirigeant NBA le mieux payé de l'histoire, Phil Jackson n'a jamais voulu évoluer avec son temps. Obsédé par l'attaque en triangle, l'ancien coach des Bulls et Lakers a multiplié les mauvais choix dans son recrutement et surtout son approche en tant que président.

Invité de l'émission de radio "The Curious Leader", Phil Jackson est revenu sur son passage aux Knicks. Il en a profité pour se dédouaner sur plusieurs aspects et même affirmé que son seul regret est de ne pas avoir pu entraîner l'équipe. Il a également été question de la star des Knicks à cette époque, Carmelo Anthony. Et Jackson n'y est pas allé de main morte pour évoquer son ancien franchise player.

"Je pense qu'il voulait être un leader, mais il ne savait pas complètement comment y parvenir. Je pense que sa personnalité a intimidé des entraîneurs à qui on a demandé de coacher l'équipe. Et il n'y avait pas cette conformité qu'il doit y avoir entre les joueurs et les coaches. Même si j'ai essayé d'affirmer mes propres convictions, je pense que vous n'êtes jamais assez proche du terrain dans cette situation pour être vraiment efficace et dicter comment les choses doivent être faites."

Lui qui a eu sous ses ordres Michael Jordan et Kobe Bryant a refusé de leur comparer Melo, pourtant l'un des plus beaux attaquants de l'histoire.

"Son talent offensif parle pour lui mais il n'est pas ce type de joueur. Vous ne pouvez pas changer un joueur pour qu'il rentre dans un moule".

Raillé pour son incapacité à tirer les Knicks vers le haut, Carmelo Anthony a finalement été envoyé à Oklahoma City en 2017. D'un commun accord avec la direction post-Jackson puisque l'homme aux 11 bagues avait inclus une no-trade clause dans son contrat...

Comment Phil Jackson a précipité sa chute aux New York Knicks