Pour son après-carrière, Vince Carter rejoint un effectif XXL

Imaginez une équipe avec Scottie Pippen, Tracy McGrady et Vince Carter. Ça n’est pas passé loin dans les années 2000 (les deux cousins ont même joué ensemble). Mais c’est sous l’étiquette ESPN que les trois ailiers légendaires seront réunis. En effet, VC, 43 ans, a déjà trouvé un nouveau boulot juste après avoir retiré ses sneakers pour de bon. Il va donc devenir consultant sur la chaîne sportive américaine.

Former NBA players now analysts at ESPN:

Mark Jackson

Paul Pierce

Tracy McGrady

Scottie Pippen

Jalen Rose

Richard Jefferson

Kendrick Perkins

Jon Barry

Vince Carter

— Austin Karp (@AustinKarp) August 31, 2020